Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 43-летнего мужчины в квартире на улице Балакирева. По версии следствия, трагедия произошла 3 июня во время ссоры между потерпевшим и хозяйкой жилья.Женщина нанесла гостю ножевое ранение, после чего позвонила отцу и сообщила о произошедшем, скрыв свою причастность к инциденту. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего.В ходе допроса 44-летняя подозреваемая созналась в содеянном, заявив, что защищалась. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли улики. В настоящий момент фигурантка заключена под стражу. Правоохранители продолжают комплекс экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и дать окончательную оценку действиям женщины.