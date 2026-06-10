Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Следователи из Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела против 63-летнего жителя Курлово, обвиняемого в совершении убийства.Следствие выяснило, что 22 февраля обвиняемый выпивал с двумя знакомыми. Один из гостей сильно опьянел и уснул на кровати хозяина прямо в верхней одежде и грязной обуви. Второй приятель отказался помочь увести спящего и ушел домой.Разозленный хозяин квартиры стал будить гостя, избивая его руками, деталями сломанного табурета и обухом топора. Мужчина нанес сорокадевятилетнему оппоненту не менее 17 ударов, отчего тот скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.После расправы злоумышленник сообщил о случившемся сестре по телефону и лег спать. На следующий день его задержали сотрудники Росгвардии в гостях у другого знакомого.