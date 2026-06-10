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По улицам областной столицы вновь запустили специальный электрический ретро-транспорт с увлекательной экскурсией на борту. Данный познавательный проект организован силами специалистов Владимиро-Суздальского музея-заповедника при поддержке предприятия «Владимирпассажиртранс». В процессе движения профессиональные гиды познакомят пассажиров с богатой историей города, ключевыми памятниками зодчества и судьбами великих владимирцев.Маршрут берет свое начало от остановочного пункта возле памятника архитектуры «Золотые ворота». Далее ретро-машина проследует по Большой Московской и Большой Нижегородской улицам, выполнит разворот у Химзавода, проедет мимо Князь-Владимирского кладбища, а затем через улицы Мира, Горького, проспект Строителей, площадь Победы и Студеную гору вернется к начальной точке.Вся поездка займет ровно один час, а отправление запланировано на полдень. Посетить необычную прогулку можно будет 13, 20 и 27 июня.