Пожарным пришлось использовать автолестницу и специальные дыхательные аппараты, чтобы вызволить людей из горящей квартиры на 4 этаже.

Сигнал о происшествии в Александровском районе поступил к дежурным спасателям 9 июня в 17:02. Очаг возгорания находился в городе Карабаново, где пламя охватило помещения в тринадцатом доме на улице Лермонтова.Первые расчеты МЧС, прибыв по указанному адресу, обнаружили сильное горение внутри жилого помещения на четвертом этаже многоэтажки.Из задымленного здания сотрудники пожарной охраны оперативно вывели в безопасное место пятнадцать жильцов. Еще пятерых граждан пришлось экстренно спасать: троих вызволили с помощью дыхательных аппаратов, а двоих спустили вниз по раздвижной автолестнице.