22 июня исполнится 85 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Это день, когда все народы скорбят по своим соотечественникам, которые в 1941 – 1945 ценой собственной жизни защищали

22 июня исполнится 85 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Это день, когда все народы скорбят по своим соотечественникам, которые в 1941 – 1945 ценой собственной жизни защищали Родину. В войне погибли 27 миллионов человек. Память о героях, отстоявших свободу, должна жить в наших сердцах. Примите участие во всероссийской акции «Свеча памяти», зажгите свою