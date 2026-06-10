Команда «Лечу над миром» из Владимирской области вошла в число лучших на II Конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем». Награждение прошло в Национальном центре «Россия», где наши ребята получили

Команда «Лечу над миром» из Владимирской области вошла в число лучших на II Конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем». Награждение прошло в Национальном центре «Россия», где наши ребята получили специальный приз, выдержав конкуренцию среди тысячи участников не только из нашей страны, но и из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об