В областном центре выставили на продажу полуразрушенное здание на территории бывшего Владимирского тракторного завода. Сооружение на улице Тракторной, 43 находится в аварийном состоянии и

В областном центре выставили на продажу полуразрушенное здание на территории бывшего Владимирского тракторного завода. Сооружение на улице Тракторной, 43 находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта или демонтажа. Объект принадлежит государству, а из документации «ГИС Торги» следует, что их проводит региональное Министерство имущественных и земельных отношений. Площадь двухэтажного сооружения — 1132 квадратных метра. Построили