За 2025-й Владимирский регион посетили более 3,5 миллиона человек, турпоток вырос на 10%, организовано 1,4 миллиона поездок, состоялось более трехсот мероприятий — такие итоги работы в
<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2026-turisticheskie-itogi-—-2025-35-milliona-gostej-za-god-i-podgotovka-k-yubileyu-zolotogo-kolca.html" target="_blank">Туристические итоги — 2025: 3,5 миллиона гостей за год и подготовка к юбилею Золотого кольца</a> - За 2025-й Владимирский регион посетили более 3,5 миллиона человек, турпоток вырос на 10%, организовано 1,4 миллиона поездок, состоялось более трехсот мероприятий — такие итоги работы в
[url=https://33live.ru/novosti/10-06-2026-turisticheskie-itogi-—-2025-35-milliona-gostej-za-god-i-podgotovka-k-yubileyu-zolotogo-kolca.html]Туристические итоги — 2025: 3,5 миллиона гостей за год и подготовка к юбилею Золотого кольца[/url] - За 2025-й Владимирский регион посетили более 3,5 миллиона человек, турпоток вырос на 10%, организовано 1,4 миллиона поездок, состоялось более трехсот мероприятий — такие итоги работы в