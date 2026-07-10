Владимирская область чествует Павла Викторовича Кузнецова.

Сегодня 65 лет исполняется прославленному тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Павлу Кузнецову. Уроженец Струнино, он является директором местной спортшколы олимпийского резерва.На его счету четыре победы на чемпионатах СССР, титулы чемпиона Европы и мира, а также четыре мировых рекорда. Недавно Павел Викторович удостоился новой высокой награды – медали «За заслуги перед Владимирской областью».«Поздравляю Павла Викторовича с юбилеем. Огромная ему благодарность за владимирских ребят, которых он увлек спортом, научил верить в себя и побеждать, за многолетнюю общественную работу по развитию тяжелой атлетики в регионе. Крепчайшего здоровья, благополучия, счастья! Пусть семья поддерживает и ученики радуют», — поздравил юбиляра губернатор Владимирской области Александр Авдеев.