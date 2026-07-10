Владимир станет одним из городов-флагманов, где благодаря Всероссийской федерации легкой атлетики и АНО «Евразия» возведут Беговой центр, так как здесь активно развивается беговое сообщество.

Владимир станет одним из городов-флагманов, где благодаря Всероссийской федерации легкой атлетики и АНО «Евразия» возведут Беговой центр, так как здесь активно развивается беговое сообщество.Амбассадор проекта ВФЛА по созданию сети беговых центров, руководитель Федерации гонок с препятствиями во Владимирской области, организатор и участник марафонов Илья Кехтер считает, что такие спортобъекты объединят любителей бега всех уровней подготовки – от опытных спортсменов до новичков.- Что лично для вас значит бег и почему вы решили стать амбассадором этого проекта? Есть ли у вас своя история — может быть, момент, когда бег изменил вашу жизнь, помог справиться с трудностями?- Для меня бег — это намного больше, чем спорт. Это один из самых честных способов разговора с самим собой. На дистанции невозможно договориться с усталостью, оправдаться или переложить ответственность. Ты всегда получаешь честный ответ на вопрос, насколько был готов. Если говорить о моей истории, то бег действительно изменил жизнь. В какой-то момент я весил почти 100 килограммов и понимал, что дальше так продолжаться не может. Подготовка к Владимирскому полумарафону в 2016 году стала поворотной точкой. За несколько месяцев я похудел более чем на 10 килограммов, потом еще на 10 за пару месяцев, в итоге зафиксировал минус 25 за полгода. Но самое главное — изменились не цифры на весах, а мышление. Я понял, что большие цели достигаются не рывками, а сотнями маленьких решений, которые принимаешь каждый день. Потом были полумарафоны, трейлы, гонки с препятствиями. Бег стал фундаментом, на котором появились и другие виды спорта. Он научил дисциплине, терпению и умению не останавливаться, даже когда тяжело. Именно поэтому я стал амбассадором проекта бегового центра. Мне близка его идея. Это не про воспитание чемпионов любой ценой. Это про создание сообщества, где человек любого возраста может сделать свой первый шаг, почувствовать поддержку и открыть для себя бег как инструмент здоровья, развития и более качественной жизни. Я знаю, насколько важно, чтобы рядом были люди, готовые помочь пройти первые километры. Именно такую среду мы и хотим создать.- Расскажите подробнее, что из себя представляет беговой центр?— Это быстровозводимый, многофункциональный и круглогодичный объект. Внутри обустроят раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, пространства для занятий с тренерами. Рядом будут проходить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия. Расположен беговой центр будет в Добросельском парке. Завершить строительство планируют в этом году.- Как сегодня развивается беговое сообщество в вашем городе? Что уже есть, а чего, на ваш взгляд, пока не хватает?- За последние годы бег во Владимире заметно вырос. Появилось больше стартов в регионе, совместных пробежек, люди стали чаще бегать не ради результата, а ради здоровья и общения. Это очень хороший сигнал. Но пока всё немного разрознено. Не хватает места, которое объединяло бы бегунов круглый год. Где новичок может прийти без страха, опытный спортсмен — получить качественную тренировку, а тренеры, организаторы и любители — быть частью одного сообщества. Именно такой точкой притяжения и должен стать беговой центр.- Как вы считаете, как появление бегового центра повлияет на местное беговое сообщество?- Я думаю, центр станет не просто спортивным объектом, а местом, где будет формироваться культура бега. Когда люди регулярно встречаются, тренируются вместе, участвуют в мероприятиях и поддерживают друг друга, бег перестаёт быть одиночным увлечением. Он становится частью образа жизни. Уверен, что благодаря центру в бег придут люди, которые раньше даже не рассматривали его как вариант.- Одна из главных проблем бегунов в России — сезонность. Как появление таких всесезонных площадок изменит культуру бега?- Самая большая проблема — это не мороз или дождь. Самая большая проблема — потеря привычки. Когда несколько месяцев нет комфортных условий для тренировок, многие просто выпадают из процесса. Потом приходится начинать практически заново. Всесезонный центр позволит сохранить регулярность. А именно регулярность, а не героизм, приносит результат. Чем меньше пауз в тренировках, тем больше людей остаются в спорте на долгие годы.- На кого в первую очередь нацелен этот Центр: новичков или опытных бегунов? А найдется ли обычным людям тут место?- Как раз обычные люди и являются главной аудиторией. Опытные бегуны и сегодня находят возможности тренироваться. А вот человеку, который только решил начать, гораздо сложнее. Часто инфраструктурный дискомфорт мешает сделать первые шаги: где переодеться, оставить вещи в машине и бегать с ключами, принять душ перед работой и так далее. Также возникает много вопросов: как бегать, сколько, где, в какой обуви, как не получить травму. Беговой центр делает первые шаги проще и доступнее. При этом опытным спортсменам он тоже будет интересен — как место качественной подготовки, общения и обмена опытом.- Как считаете, насколько важно, чтобы в городе было место, куда можно прийти не только потренироваться, но и познакомиться с единомышленниками?- Это очень важно. Люди остаются в спорте не только из-за тренировок. Они остаются благодаря людям рядом. Когда тебя знают по имени, когда есть общие цели, совместные старты, традиции и поддержка, появляется ощущение принадлежности. Именно сообщество помогает не бросить после первой тяжёлой тренировки или первой неудачи. Сильное беговое сообщество — это всегда больше, чем просто бег.- Часто люди думают, что бег — это спорт только для подготовленных. Что бы вы посоветовали тем, кто сомневается, что сможет начать?- Я бы сказал одну простую вещь: почти каждый опытный бегун когда-то с трудом пробегал свой первый километр. Не нужно сравнивать себя с людьми, которые бегают марафоны. Нужно сравнивать себя только с собой вчерашним. Через бег мне удалось полностью изменить образ жизни и открыть для себя целый мир спорта. Поэтому я точно знаю: главное — не скорость и не дистанция. Главное — сделать первый шаг. И если рядом есть инфраструктура, опытные тренеры и поддерживающее сообщество, этот путь становится намного легче и интереснее.