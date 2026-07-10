Более 45 пар получили медали «За любовь и верность» в День семьи.

9 июля в живописном комплексе «Патриарший сад» прошло чествование образцовых семей, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности.Главными героями события стали как новобрачные, так и заслуженные пары, отметившие золотые, изумрудные и бриллиантовые юбилеи совместной жизни. С праздником горожан поздравили почетные гости: депутат Госдумы Игорь Игошин, первый вице-мэр Денис Егоров и председатель горсовета Николай Толбухин.Более 45 семейных союзов получили почетные медали «За любовь и верность», а также праздничные сувениры за укрепление традиционных ценностей. В завершение встречи городская администрация пожелала всем владимирцам взаимопонимания, согласия и благополучия.