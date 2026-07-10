Работа по наведению порядка в сфере мелкорозничной торговли продолжается.

Представители городской администрации совместно с сотрудниками полиции организовали внеплановую проверку уличной торговли. Рейды прошли на проспекте Ленина, улицах Егорова, Мира, Спасской и Георгиевской.Основной задачей инспекции стало выявление киосков и павильонов, установленных без необходимых разрешений. В ходе мероприятий специалисты демонтировали незаконную постройку на улице Мира, ларек на улице Егорова, а также три торговых точки на улице Георгиевской. После вывоза конструкций ответственные службы приступят к очистке прилегающих территорий от накопившегося мусора.На владельцев незаконных объектов составлены административные протоколы. Чиновники подчеркивают, что стихийная торговля не только уродует городскую среду, но и создает опасность для покупателей, так как качество товаров здесь никто не проверяет.