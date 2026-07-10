Для бойцов адаптируют жилье, ремонтируют дворы по программе «Благодвор».

На заводе «Гусар» прошло заседание комиссии, посвященное заботе о защитниках Родины. Власти региона совместно с Социальным фондом и профильными ведомствами проанализировали работу по оказанию помощи бойцам и их близким.Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды для инвалидов. В текущем году благоустроят подходы к домам ветеранов, установят поручни и фонари. В следующем сезоне дворы нескольких многоэтажек отремонтируют по программе «Благодвор».Все демобилизованные проходят внеочередные осмотры и восстанавливаются в санатории «Вольгинский». Кроме того, в местной спортшколе открывают центр адаптивной физкультуры, где бойцы могут бесплатно посещать бассейн и тренировки.