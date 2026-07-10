До 31 июля авторы могут прислать работы в четырех номинациях.

Во Владимирской области стартовал отбор работ на X открытый кинофестиваль социального кино, организованный одноименным благотворительным фондом. Прием заявок продлится до конца июля при поддержке регионального правительства и министерства культуры. С 2016 года площадка объединяет профессиональных кинематографистов и представителей некоммерческого сектора, став за эти годы местом притяжения для 2500 авторов из России и ближнего зарубежья.В юбилейном сезоне организаторы сфокусировались на помощи детям и семьям, а также на работе НКО. Конкурсная программа включает четыре номинации: игровой и документальный короткий метр, медиаконтент о деятельности фондов, а также телевизионные сюжеты. Особое внимание уделено разделу «Человек и война», где ждут документальные ленты о героизме людей в тылу и на фронтах СВО. К участию приглашают всех желающих: от профильных студий и режиссеров до студентов и независимых авторов. Подать заявку можно на официальном сайте фонда.Президент фестиваля, режиссер Виталий Калинин, отмечает, что главная цель проекта — пробудить в каждом участнике «ген благотворительности». Праздник кино состоится в сентябре на базе реабилитационного центра «Шередарь». Гостей ждут творческие встречи с экспертами индустрии, профессиональные мастер-классы и дискуссионные площадки для обмена опытом. Уникальный формат мероприятия позволяет объединить искусство и добрые дела, создавая вдохновляющую атмосферу для всех, кто неравнодушен к социальным проблемам.