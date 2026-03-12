Сначала он работал менеджером, потом дорос до исполнительного директора и начал составлять фиктивные договоры.

Во Владимире бывший исполнительный директор ООО «Альтаир» получил 2 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина умудрился похитить у компании более 6,5 млн рублей, и делал это целых два года, с сентября 2021‑го по август 2023‑го.Сначала он работал менеджером, потом дорос до исполнительного директора и начал составлять фиктивные договоры. По бумагам его знакомые якобы выполняли для фирмы работы — от сварки металлоконструкций до реконструкции очистных сооружений. На деле никто ничего не делал, но деньги на счета «контрагентов» исправно перечисляли. Знакомые оставляли себе часть суммы, а остальное передавали организатору аферы.Суд не только отправил мошенника за решетку, но и обязал возместить ущерб: удовлетворили иск компании на 4,3 млн рублей, еще свыше 2 млн осужденный вернул добровольно. Приговор пока не вступил в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .