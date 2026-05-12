Работы повышают безопасность движения и чистоту улиц

Сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами работают ежедневно, обеспечивая порядок на городских территориях.Ночью основной акцент был сделан на механизированной промывке и удалении смета с проезжей части.Ручная и техническая уборка прошли в Курсантском сквере и на улице Лермонтова, при этом особое внимание уделили магистралям.Спецтехника работала в промышленной зоне ЖБИ и на улицах Куйбышева, Растопчина и Элеваторной.Поливомоечные машины дежурной смены прошли по ключевым маршрутам: Соколова‑Соколенка, Комиссарова, Юбилейная, Жуковского, Погодина, Тракторная, Нижняя и Верхняя Дуброва.Кроме содержания дорог, специалисты очистили остановки общественного транспорта, а с утра работу продолжают сотрудники дневной смены ЦУГД.