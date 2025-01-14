Во Владимире капитально отремонтируют школу №40 на улице Безыменского. Власти начали искать подрядчика, который займется работами. Приступить к ремонту планируется в марте этого года.

Во Владимире капитально отремонтируют школу №40 на улице Безыменского. Власти начали искать подрядчика, который займется работами. Приступить к ремонту планируется в марте этого года. Максимальная цена обновления школы на сайте Госзакупок – 44,6 миллиона рублей. Согласно документации, планируется отремонтировать практически все – коммунальные системы, крышу, бассейн, стены, полы и потолки. Подрядчика выберут 21 января. К