С 1 января 2026 года вырос размер единого пособия. Максимальная сумма выплаты во Владимирской области на детей теперь составляет 17 820 рублей, а беременным женщинам — 20 024 рубля. Пособие получают 38 700 владимирских семей на 75 500 детей в возрасте до 17 лет и 786 беременных женщин. Выплата была автоматически пересчитана Отделением СФР по Владимирской