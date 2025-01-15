Его бабушка выложила в соцсети видео, где над ним глумятся одноклассники.

Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном бабушка школьника обнародовала издевательства над ее внуком со стороны одноклассников в школе №15. На кадрах, которые стали доступны в социальных сетях, один ученик жестоко удерживает другого на полу под одобрительные крики своих сверстников.По информации администрации Гусь-Хрустального, инцидент был подтвержден, и в связи с ним начато служебное расследование, к которому подключились комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. Информация о буллинге поступила в управление образования и молодежной политики города в начале января.Известно, что ребенок продолжает посещать школу и в медицинские учреждения родители не обращались.