Обычно волонтеры «ЛизаАлерт» публикуют объявления о пропаже людей. Но вчера, 14 января, появилось объявление очень необычное: пропал квадрокоптер. И не просто квадрокоптер, а верный помощник

Обычно волонтеры «ЛизаАлерт» публикуют объявления о пропаже людей. Но вчера, 14 января, появилось объявление очень необычное: пропал квадрокоптер. И не просто квадрокоптер, а верный помощник волонтеров при поиске пропавших. Теперь поисковики просят помощи. Как рассказали в соцсетях «ЛизыАлерт», квадрокоптер пропал еще вечером 5 января, когда волонтеры искали подростка в деревне Жуклино (Александровский район). Пропавший нуждался