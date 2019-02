В технопарке Сколково состоялась конференция Build UP Open Day с участием российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных и инновационных компаний, консультантов и экспертов.

В технопарке "Сколково" состоялась конференция Build UP Open Day с участием российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных и инновационных компаний, консультантов и экспертов. В частности, участниками дискуссии, посвященной возможностям акселерационной программы Build UP и трендам в области инноваций, стали президент ПАО "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин, генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз, вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов, директор ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрий Калаев.На мероприятии Фонд "Сколково" представил первые итоги программы Build UP — первого масштабного проекта на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий, стартовавшего 19 декабря 2018 года. К настоящему моменту на участие в программе подано более 140 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска и т.д.Лидерами по числу заявок стали Москва и Санкт-Петербург, совокупная доля стартапов из других городов России составила 50%, около 10% проектов поступило от международных компаний из Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции. Наиболее популярным направлением стали инновации в области строительства — 40% поданных заявок, 28% проектов сфокусированы на высокотехнологичных и инженерных технологиях, реализовать стартапы по улучшению качества жизни готовы 21% участников, доля новых бизнес-идей в сфере продаж и маркетинга составляет 11%.Из числа поданных заявок 36% стартапов являются действующим бизнесом, 25% проектов находятся в стадии опытной разработки, 22% потенциальных участников программы только готовятся к запуску бизнеса."Россия является одним из лидеров мирового рынка инноваций в строительной отрасли. Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к нашей деятельности со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и наших зарубежных коллег, — говорит Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент". — Хочу отметить, что почти половина поданных заявок на участие в акселерационной программе направлена на решение наших ключевых задач – модернизация и ускорение производства. Мы возлагаем большие надежды на качественную оценку проектов, по итогам которой мы сможем пилотно внедрить наиболее прогрессивные идеи, имеющие практический смысл, ощутимый и измеряемый эффект в масштабе крупных объектов недвижимости".В свою очередь генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина отметила, что у компании два ключевых ожидания от участников программы Build Up: "Во-первых, мы ждем любых технологических решений, способных революционным образом сократить сроки строительства. Второй важный момент — это качество продукта, под которым мы подразумеваем минимизацию влияния человеческого фактора на проект на этапе строительства. И здесь мы приветствуем любые предложения по внедрению в строительный процесс автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта и так далее"."Build UP — важный проект, как для "Сколково", так и для наших партнеров из строительной отрасли. Наша цель — ускорить коммерциализацию новых технологий за счет создания эффективного механизма взаимодействия крупного бизнеса и стартапов в формате акселерационной программы", — пояснил Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково"."Рассчитываю, что партнерство компаний "Дон-строй", "Галс-Девелопмент", "ФОДД", Фонда "Сколково" и наша акселерационная программа дадут ощутимый результат в виде конкретных пилотных проектов и внедрений новых решений для бизнеса", — подытожил Дмитрий Калаев, директор ООО "Акселератор ФРИИ".Сбор заявок для участия в акселерационной программе Build UP продлится до 15 марта. По результатам экспертной оценки перспективные стартапы получат возможность бесплатно поработать в акселераторе и проконсультироваться с экспертами для совершенствования технологий и их адаптации под задачи бизнеса. В мае 2019 года состоится защита проектов. По итогам программы Build UP не менее 12 проектов будут внедрены на объектах ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-Строй Инвест" и ЗАО "Фодд".