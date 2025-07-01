Работы велись на шоссе, входящих в опорную сеть региона.

Российские дороги выходят на новый уровень, к 2030 году 120 миллионов россиян получат доступ к качественным магистралям. По данным Министерства транспорта, уже сегодня сеть дорог обслуживает 82 миллиона человек, обеспечивая связь между регионами и способствуя экономическому росту.Правительство ставит цель: к 2030 году привести к нормативному состоянию не менее 85% опорной сети, что позволит значительно улучшить транспортную доступность для граждан.Владимирская область активно участвует в реализации этой стратегии. В регионе уже обновлено 12 участков дорог общей протяженностью 25,5 км, включая важные маршруты, такие как Волга – Липна и северный обход Камешково. Благодаря опережающим темпам работ на направлениях Киржач – Александров и Владимир – Муром – Арзамас, водители смогут раньше запланированного срока оценить комфорт и безопасность обновленного покрытия.Ранее автомобилист компенсацию за два пробитых колеса в Суздале.