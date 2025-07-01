Пожилая женщина лишилась миллиона рублей.

Пожилая жительница Дзержинска стала жертвой мошенников, которые вынудили ее передать им более миллиона рублей, используя такси для конспирации. Об этом управление МВД России по городу Дзержинску.В начале июня 2025 года пенсионерке 1955 года рождения позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он убедил ее в необходимости «декларировать» наличные сбережения и передать их «государственному» курьеру.Через несколько дней обеспокоенная женщина, воспользовавшись такси, вызванным мошенниками, поехала в Нижний Новгород. Там у дома на улице Дежнева она отдала неизвестной девушке пакет с 684 000 рублями. Спустя ещё несколько дней подельники снова связались с пенсионеркой и вызвали ей такси, на этот раз до Вязников. Там она передала незнакомому мужчине ещё 370 000 рублей.Только когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 1 054 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.Ранее во Владимирской области мать бойца СВО мошенникам 10 миллионов.