24 июня в Меленковском округе на землях племзавода «Илькино» губернатор Александр Авдеев открыл главный аграрный праздник региона – День поля-2025.

24 июня в Меленковском округе на землях племзавода «Илькино» губернатор Александр Авдеев открыл главный аграрный праздник региона – День поля-2025. Мероприятие собрало ведущих сельхозпроизводителей, поставщиков техники, семян и удобрений, включая традиционного партнера аграриев в сфере минерального питания растений – компанию «ФосАгро-СевероЗапад».Благодарность тем, кто кормит странуГубернатор отметил вклад владимирских аграриев в продовольственную безопасность России.- Я считаю, что говорить «спасибо» аграриям нужно не один раз в год, в «День поля», а каждый день, когда мы пьем муромский квас, суздальское молоко, едим владимирский хлеб, меленковский картофель. Всё это наше, всё это очень вкусное и качественное. Скажу без преувеличений: в последние годы аграрии делают колоссальные успехи. Буквально недавно президент России с гордостью подчеркнул, что Россия стала лидером в мире по производству и продаже пшеницы, зерна. Я могу сказать, что и владимирские аграрии не отстают. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, и впереди у нас еще много свершений, - сказал Александр Авдеев.Особую роль в этом успехе играют надежные производители и поставщики, помогающие хозяйствам грамотно применять новые агротехнологии, повышать урожайность и сохранять плодородие почв.«ФосАгро-СевероЗапад» - региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Во Владимирской области компания работает уже более 10 лет, обеспечивая прямые поставки свыше 60 марок минеральных удобрений владимирским аграриям.В числе постоянных клиентов компании такие крупные сельхозпредприятия как племзавод «Илькино», на базе которого проходит выставка «День поля», а также «Леднево», «Пионер», компании «Суздаль-Молоко» «МилАгро», «Борисоглебское» и другие.- Наша задача – обеспечить условия для развития аграриев, предоставить им доступ к передовым технологиям, познакомить с успешным опытом, открыть возможности для роста прибыли, - поделился директор «ФосАгро-СевероЗапад» Александр Смирнов. – Вот почему мы развиваем комплексные решения: разработку систем питания, сервис агрохимического обследования почв, поставки семян российской селекции.Почвы – основа урожаевСервис агрохимического обследования почв – перспективное решение для Владимирской области. Пробы почв с полей эксперты компании отбирают с помощью автоматизированных почвенных пробоотборников. После анализа в собственной агрохимической лаборатории AgroG составляют подробные рекомендации о выборе видов, марок, способов и дозировок внесения удобрений. Такой подход позволяет сельхозпредприятиям снижать затраты на удобрения и повышать урожайность, добиваясь стабильных показателей. Ежегодно «ФосАгро-Регион» удваивает площади сельхозугодий, охваченных сервисом агрохимического обследования почв.Качество экспертизы компании в сфере разработки систем минерального питания проходит проверку на полях сельхозпредприятий. В сотрудничестве с научными учреждениями и аграриями компания проводит полевые опыты, оценивая эффективность разработанных технологий. В прошлом году провели более 200 полевых агрономических испытаний, получив рекордную урожайность основных сельхозкультур: на озимой пшенице - до 112 ц/га, на сахарной свекле - до 822 ц/га, на подсолнечнике - до 45,8 ц/га.Дистрибуция семян российской селекции – новое направление в работе компании, которое создает аграриям дополнительные возможности для развития. Поставки семян «ФосАгро-Регион» сопровождает рекомендациями по выбору удобрений, их применение помогает получать более высокую урожайность и доход. Например, в прошлом году применение сортоориентированных систем питания, разработанных экспертами компании, способствовало росту урожайности в 2-2,5 раза по сравнению со средним показателем в регионах на отечественных сортах и гибридах.В этом году «ФосАгро-Регион» в рамках соглашения с Госсорткомиссией принимает участие в реализации совместных проектов, направленных на максимальное раскрытие потенциала сортов сельхозкультур отечественной селекции за счет сортоориентированных систем минерального питания на основе высокоэффективных марок минеральных удобрений отечественных производителей.Эксперимент: 100 ц/га в Нечерноземье?Еще один интересный проект реализует «ФосАгро-СевероЗапад» в этом году во Владимирской области. Совместно с Верхневолжским селекционно-семеноводческим центром и в партнерстве с компанией «Щелково-Агрохим» заложен опытный участок площадью 10 га, где выращивается озимая пшеница.- Мы намерены вырастить здесь рекордный для зоны Нечерноземья урожай за счет использования сбалансированного комплекса питания, высокого потенциала сорта и системы защиты растений, - рассказал главный специалист по агросопровождению «ФосАгро-СевероЗапад» Сергей Иванов. – Несмотря на то, что весна была холодной, прогнозы положительные. Мы рассчитываем получить результат урожайности на уровне 100 ц/га, при том, что по региону этот показатель втрое ниже.Руководитель Верхневолжского селекционно-семеноводческого центра Юрий Бровтман рассказал, что сотрудничество с компанией планомерно развивается и оно очень продуктивно как для самого центра, так и для хозяйств всего региона.- Мы три года работаем вместе. Это – поставщик качественных минеральных удобрений, который стремится работать максимально эффективно. У нас сложились позитивные, деловые отношения. Наш совместный проект позволит расширить представление аграриев о современных эффективных системах питания растений. Это очень важное направление, и результаты нашего эксперимента могут быть масштабированы в зонах земледелия по всей стране, - говорит Юрий Бровтман.После уборки урожая результаты опыта проанализируют и подведут итоги. Они пополнят кейс положительных практик «ФосАгро-Регион».Для самой компании участие в этом проекте и в выставке «День поля» Владимирской области – важные мероприятия. «Это отличная возможность напрямую обсудить актуальные вопросы, расширить понимание, как и чем живут сельхозпроизводители региона, что используют, какой есть запрос. Такие встречи помогают наладить не только официальные, но и дружественные отношения», - поделился мнением Александр Смирнов.Специалисты компании открыты к сотрудничеству и готовы поделиться эффективными наработками со всеми владимирскими аграриями. Больше информации о предложениях «ФосАгро-Регион» в компании.Реклама.