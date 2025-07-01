24 июня в Меленковском округе на землях племзавода «Илькино» губернатор Александр Авдеев открыл главный аграрный праздник региона – День поля-2025.
24 июня в Меленковском округе на землях племзавода «Илькино» губернатор Александр Авдеев открыл главный аграрный праздник региона – День поля-2025. Мероприятие собрало ведущих сельхозпроизводителей, поставщиков техники, семян и удобрений, включая традиционного партнера аграриев в сфере минерального питания растений – компанию «ФосАгро-СевероЗапад».
Благодарность тем, кто кормит страну
Губернатор отметил вклад владимирских аграриев в продовольственную безопасность России.
- Я считаю, что говорить «спасибо» аграриям нужно не один раз в год, в «День поля», а каждый день, когда мы пьем муромский квас, суздальское молоко, едим владимирский хлеб, меленковский картофель. Всё это наше, всё это очень вкусное и качественное. Скажу без преувеличений: в последние годы аграрии делают колоссальные успехи. Буквально недавно президент России с гордостью подчеркнул, что Россия стала лидером в мире по производству и продаже пшеницы, зерна. Я могу сказать, что и владимирские аграрии не отстают. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, и впереди у нас еще много свершений, - сказал Александр Авдеев.
Особую роль в этом успехе играют надежные производители и поставщики, помогающие хозяйствам грамотно применять новые агротехнологии, повышать урожайность и сохранять плодородие почв.
«ФосАгро-СевероЗапад» - региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Во Владимирской области компания работает уже более 10 лет, обеспечивая прямые поставки свыше 60 марок минеральных удобрений владимирским аграриям.
В числе постоянных клиентов компании такие крупные сельхозпредприятия как племзавод «Илькино», на базе которого проходит выставка «День поля», а также «Леднево», «Пионер», компании «Суздаль-Молоко» «МилАгро», «Борисоглебское» и другие.
- Наша задача – обеспечить условия для развития аграриев, предоставить им доступ к передовым технологиям, познакомить с успешным опытом, открыть возможности для роста прибыли, - поделился директор «ФосАгро-СевероЗапад» Александр Смирнов. – Вот почему мы развиваем комплексные решения: разработку систем питания, сервис агрохимического обследования почв, поставки семян российской селекции.
Почвы – основа урожаев
Сервис агрохимического обследования почв – перспективное решение для Владимирской области. Пробы почв с полей эксперты компании отбирают с помощью автоматизированных почвенных пробоотборников. После анализа в собственной агрохимической лаборатории AgroG составляют подробные рекомендации о выборе видов, марок, способов и дозировок внесения удобрений. Такой подход позволяет сельхозпредприятиям снижать затраты на удобрения и повышать урожайность, добиваясь стабильных показателей. Ежегодно «ФосАгро-Регион» удваивает площади сельхозугодий, охваченных сервисом агрохимического обследования почв.
Качество экспертизы компании в сфере разработки систем минерального питания проходит проверку на полях сельхозпредприятий. В сотрудничестве с научными учреждениями и аграриями компания проводит полевые опыты, оценивая эффективность разработанных технологий. В прошлом году провели более 200 полевых агрономических испытаний, получив рекордную урожайность основных сельхозкультур: на озимой пшенице - до 112 ц/га, на сахарной свекле - до 822 ц/га, на подсолнечнике - до 45,8 ц/га.
Дистрибуция семян российской селекции – новое направление в работе компании, которое создает аграриям дополнительные возможности для развития. Поставки семян «ФосАгро-Регион» сопровождает рекомендациями по выбору удобрений, их применение помогает получать более высокую урожайность и доход. Например, в прошлом году применение сортоориентированных систем питания, разработанных экспертами компании, способствовало росту урожайности в 2-2,5 раза по сравнению со средним показателем в регионах на отечественных сортах и гибридах.
В этом году «ФосАгро-Регион» в рамках соглашения с Госсорткомиссией принимает участие в реализации совместных проектов, направленных на максимальное раскрытие потенциала сортов сельхозкультур отечественной селекции за счет сортоориентированных систем минерального питания на основе высокоэффективных марок минеральных удобрений отечественных производителей.
Эксперимент: 100 ц/га в Нечерноземье?
Еще один интересный проект реализует «ФосАгро-СевероЗапад» в этом году во Владимирской области. Совместно с Верхневолжским селекционно-семеноводческим центром и в партнерстве с компанией «Щелково-Агрохим» заложен опытный участок площадью 10 га, где выращивается озимая пшеница.
- Мы намерены вырастить здесь рекордный для зоны Нечерноземья урожай за счет использования сбалансированного комплекса питания, высокого потенциала сорта и системы защиты растений, - рассказал главный специалист по агросопровождению «ФосАгро-СевероЗапад» Сергей Иванов. – Несмотря на то, что весна была холодной, прогнозы положительные. Мы рассчитываем получить результат урожайности на уровне 100 ц/га, при том, что по региону этот показатель втрое ниже.
Руководитель Верхневолжского селекционно-семеноводческого центра Юрий Бровтман рассказал, что сотрудничество с компанией планомерно развивается и оно очень продуктивно как для самого центра, так и для хозяйств всего региона.
- Мы три года работаем вместе. Это – поставщик качественных минеральных удобрений, который стремится работать максимально эффективно. У нас сложились позитивные, деловые отношения. Наш совместный проект позволит расширить представление аграриев о современных эффективных системах питания растений. Это очень важное направление, и результаты нашего эксперимента могут быть масштабированы в зонах земледелия по всей стране, - говорит Юрий Бровтман.
После уборки урожая результаты опыта проанализируют и подведут итоги. Они пополнят кейс положительных практик «ФосАгро-Регион».
Для самой компании участие в этом проекте и в выставке «День поля» Владимирской области – важные мероприятия. «Это отличная возможность напрямую обсудить актуальные вопросы, расширить понимание, как и чем живут сельхозпроизводители региона, что используют, какой есть запрос. Такие встречи помогают наладить не только официальные, но и дружественные отношения», - поделился мнением Александр Смирнов.
Специалисты компании открыты к сотрудничеству и готовы поделиться эффективными наработками со всеми владимирскими аграриями. Больше информации о предложениях «ФосАгро-Регион» в компании.
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