Уголовное дело направлено в Муромский городской суд.

В Муроме прекратили деятельность по незаконному производству контрафактных сигарет, ущерб от которой оценивается более чем в 3,5 миллиона рублей. Муромская городская прокуратура в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в организации этого подпольного бизнеса.По данным следствия, с января по апрель текущего года обвиняемые организовали нелегальный цех в поселке Фабрики имени П.Л. Войкова Муромского округа. Один из участников обеспечил доставку и установку необходимого оборудования из Арзамаса, а также нанимал работников, не подозревающих о преступной деятельности. Двое других управляли наемными рабочими, отвечали за поставки сырья и отгрузку готовой продукции.Незаконную деятельность пресекли в начале апреля. Полицейские изъяли почти 26 тысяч пачек контрафактных сигарет. Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.