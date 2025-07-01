На него также съедутся предприниматели почти 20 российских регионов.

В Иркутске 2 и 3 июля состоится 18-й международный форум торгово-промышленных палат России, Китая и Монголии. Ключевыми темами мероприятия в этом году станут углубление и расширение сотрудничества товаропроизводителей с федеральным, региональным и зарубежным ритейлом, развитие международного сотрудничества, увеличение возможностей бизнеса с помощью маркетплейсов, а также правовые особенности внешнеэкономической деятельности.– Трёхсторонний форум – хорошая переговорная площадка для предпринимателей, работающих на международном уровне или планирующих выход на зарубежные рынки. Ежегодно в нем принимают участие около тысячи предприятий России, КНР и Монголии. В прошлом году мы организовывали масштабный визит в Китай, переговоры продолжаются, а форум даст возможность встретиться вновь и обсудить возможности сотрудничества лично, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, деловая программа форума включает переговорный марафон и биржу контактов. В них примут участие предприятия регионов России, провинций Китайской Народной Республики, аймаков Монголии. В профильных секциях ведущие эксперты ответят на вопросы в сферах правового регулирования внешнеэкономической деятельности, взаимодействия в агропромышленном секторе, логистической деятельности, создании трансграничных туристических маршрутов.– В этом году мы ожидаем представителей около 20 регионов России, делегации около 20 аймаков Монголии, а также ряд провинций КНР: Хэйлунцзян, Автономный район Внутренняя Монголия, города Пекин и Шанхай и другие. Кроме этого, планируем подписание соглашений о сотрудничестве и о совместной внешнеэкономической деятельности, – рассказал председатель ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.