Большинство предложений для подростков поступает из сферы благоустройства.

Этим летом во Владимирской области планируют трудоустроить 5 тысяч подростков. Об этом губернатор региона Александр Авдеев.По словам губернатора, количество рабочих мест для подростков значительно выросло: если в 2021 году работу нашли 3207 ребят, то в этом году такую возможность получат уже 5000 человек. Власти ведут переговоры с работодателями и компенсируют им затраты на доплаты наставникам для юных сотрудников.Большинство предложений для подростков поступает из сферы благоустройства, также есть вакансии в обрабатывающих производствах, образовании и других отраслях. Приглашения на работу приходят и из-за пределов региона, например, от аэропорта Пулково.Александр Авдеев также отметил возрождение студотрядов. На базе семи колледжей и вузов региона уже сформировано 23 команды Российских студенческих отрядов. Лидером по трудоустройству подростков является Муромский округ.