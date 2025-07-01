С 30 июня по 6 июля в России проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.

С 30 июня по 6 июля в России проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.Безопасность детей – приоритетная задача общества, требующая комплексного подхода и постоянного внимания. К сожалению, несмотря на все усилия, смертность детей от внешних причин остаётся серьёзной проб­лемой. О ней мы поговорили с главным внештатным педиатром Владимирской области Ольгой Ильиной.Дети у открытого окнаЛетний зной и желание проветрить помещение часто приводят к увеличению риска выпадения детей из окон. Легкомысленное отношение к этому вопросу может обернуться непоправимой трагедией. Необходимо помнить, что москитные сетки не являются решением проблемы, а лишь создают иллюзию безопасности. По статистике, дети наиболее часто выпадают из окон в возрасте от 1 до 5 лет, когда они начинают активно исследовать окружающий мир и ещё не осознают опасности высоты. Меры предосторожности просты, но эффективны. Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, а ещё лучше установите на рамах специальные замки и ограничители. Отодвиньте мебель от подоконника. Объясните ребёнку, что окно – это не место для игр и что вылезать в него опасно.Опасная водаПлавание оказывает большой положительный эффект на организм, в особенности на детский. Это элемент закаливания и хорошего настроения, физическая аэробная нагрузка на все мышцы и суставы, профилактика многих заболеваний. Но детей на водоёмы одних отпускать нельзя – это закон. Рядом всегда должен быть взрослый. Вот несколько рекомендаций: старайтесь не купаться в незнакомых местах, обращайте внимание на цвет и запах воды, избегайте водоёмов, где плавают животные и птицы. Помните, вода – стихия, которая таит в себе множество опасностей: холодные ключи, тину, водовороты, коряги. Поэтому взрослый должен быть всегда рядом, особенно если ребёнок не умеет плавать.На дорогеЖизнь и безопасность детей на дорогах зависят от их родителей. В автомобиле ребёнок должен быть пристёгнут и находиться в автокресле.– Дома родители тоже должны проводить беседы, чтобы дети не забывали, что дорога – это источник повышенной опасности. Учите их пользоваться светофорами, ни в коем случае не разрешайте переходить дорогу в местах, не предназначенных для этого, – говорит Ольга Ильина.Под пристальным вниманиемСтатистические данные свидетельствуют о том, что значительная часть трагедий происходит из-за недостаточного присмотра за детьми. Родители и опекуны должны быть осведомлены о потенциальных опасностях в доме и на улице, а также о правилах безопасного поведения. Важно обучать детей осознавать риск и принимать меры предосторожности.