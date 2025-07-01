Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Владимирской области добился в суде, чтобы одна из компаний Петушинского района начала регулярно проверять качество питьевой воды из скважин в поселке Городищи.Как , еще в апреле 2024 года ведомство согласовало для организации программу контроля воды, однако компания ее не выполнила. По закону, все водоснабжающие организации обязаны систематически проверять воду в аккредитованных лабораториях и передавать полученные данные в Роспотребнадзор.В связи с этим Роспотребнадзор обратился в Орехово-Зуевский суд с требованием обязать компанию проводить необходимые анализы воды и ежемесячно отчитываться о результатах. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.Ранее роспотребнадзор Владимирской области контроль за детскими лагерями.