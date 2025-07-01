Лабораторно подтвердили 12 новых случаев.

Во Владимирской области за последнюю неделю (с 23 по 29 июня 2025 года) лабораторно подтвердили 12 новых случаев заболевания COVID-19. Как региональный Роспотребнадзор, все случаи протекали в форме острой респираторной инфекции.В области также отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Показатель заболеваемости вырос на 9,4% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратился 3 401 человек по всей области, из них 1 105 — в городе Владимире. Рост заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах.Проведенные лабораторные исследования показали, что среди циркулирующих вирусов доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, РС-вирусы и аденовирусы. Вирусы гриппа на прошедшей неделе не были выявлены.Ранее во Владимирской области первый за лето случай гриппа В.