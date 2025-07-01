Исковое заявление уже направлено в суд.

Муромская городская прокуратура выявила несколько несанкционированных свалок в черте города. Ведомство обратилось в суд с требованием к местной администрации ликвидировать их.В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства обнаружили навалы твердых коммунальных отходов, включая сухие деревья, бытовой мусор и изделия из полипропилена.Прокуроры , что такое несанкционированное размещение отходов на почве несет угрозу загрязнения окружающей среды и вред здоровью граждан. Исковое заявление уже направлено в суд, а устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.Ранее стихийные свалки в Собинке и Лакинске. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.