Госслужащая уверена в том, что команда продолжит решать важные задачи для жителей области.

Елена Семенова объявила о своем уходе с поста министра ЖКХ, о чем сообщила в своих социальных сетях. Она подвела итоги двух десятилетий своей работы, подчеркнув, что это время было наполнено не только напряжённой деятельностью, но и искренней верой в возможность улучшения жизни людей.Семенова выразила благодарность своей команде, коллегам из других отраслей, а также муниципальным главам и депутатам за совместную работу. Она отметила, что они многое сделали вместе: модернизировали системы ЖКХ и повышали качество услуг.Госслужащая уверена в том, что команда продолжит решать важные задачи для жителей области.