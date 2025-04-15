Новый рентген-аппарат заработал в поликлинике при городской больнице №6 Владимира. Прибор стоил 30 миллионов рублей, еще 6 было выделено на ремонт помещения. Об этом сообщили в пресс-службе

Новый рентген-аппарат заработал в поликлинике при городской больнице №6 Владимира. Прибор стоил 30 миллионов рублей, еще 6 было выделено на ремонт помещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Этот рентген-аппарат отличается высоким качеством снимков. Медики уже опробовали его, выполнив 20 исследований. Савелий Соколов, заведующий рентгеновским отделением Городской больницы №6 г. Владимира. Данный аппарат позволяет