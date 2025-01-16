По предварительной информации, ЧП произошло из-за неисправности печного оборудования и неосторожного обращения с огнем при курении.

15 января в деревне Великово Владимирской области произошел пожар в частном доме. Огонь вспыхнул около 22:25 и быстро охватил деревянные постройки. Пламя угрожало соседним домам. Сотрудники МЧС по региону уточнили, что пожар был ликвидирован на площади 160 кв.м.На месте происшествия были найдены трое погибших, личности которых в настоящее время устанавливаются.С огнем боролись 16 человек личного состава и 4 единицы техники. По предварительной информации, ЧП произошло из-за неисправности печного оборудования и неосторожного обращения с огнем при курении.