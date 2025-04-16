Прокуратура области взяла на контроль строительство новой поликлинике в Собинке после того, как выяснилось, что подрядчик несколько раз на долгое время забрасывал стройку. Об этом сообщает

Прокуратура области взяла на контроль строительство новой поликлинике в Собинке после того, как выяснилось, что подрядчик несколько раз на долгое время забрасывал стройку. Об этом сообщает пресс-служба самого ведомства. 22 декабря 2022 года Собинская райбольница заключила госконтракт с организацией «МБ ИНЖИНИРИНГ» на строительство поликлиники. Работы оценили в 772 миллионов. Стройка идет с марта 2023 года.