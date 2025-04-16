Советы отдыхающим:
- Не находитесь в воде слишком долго. Помните, что в декабря она замёрзнет.
- Если в воде у вас внезапно начались судороги - не теряйте самообладания. Возможно это оргазм.
- Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Если в прцессе купания у вас внезапно наступило нетрезвое состояние - зовите на помощь. Если в нетрезвом состоянии внезапно наступило купание - значит, вы упали с моста. Если же вы упали с моста, а купание не наступило - значит, вы ещё летите.
- Мужчинам не рекомендуется купаться без одежды в местах, где щука клюёт на блесну.
- Тщательно подбирайте маску и трубку для ныряния. Маска не должна быть страшной, а трубку не забудьте раскурить заранее...
еще анекдот!