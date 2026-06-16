К 9 декабря во Владимире поставят памятник участникам специальной военной операции. Макет мемориала выбрали в мае. Конкурс провела рабочая группа при Общественной палате Владимирской

К 9 декабря во Владимире поставят памятник участникам специальной военной операции. Макет мемориала выбрали в мае. Конкурс провела рабочая группа при Общественной палате Владимирской области. Победителями стали скульптор Ирина Макарова и архитектор Максим Батаев. Они предложили изобразить не одного бойца, а целую боевую группу: командира с автоматом, оператора дронов и снайпера с винтовкой. Ирина Макарова,