Это произошло 10 июня. Птица разбудила женщину ранним утром, когда город ещё спал. Пернатый гость нагрянул через окно. Встревоженная хозяйка квартиры вызвала спасателей. К слову, стрижи –

Это произошло 10 июня. Птица разбудила женщину ранним утром, когда город ещё спал. Пернатый гость нагрянул через окно. Встревоженная хозяйка квартиры вызвала спасателей. К слову, стрижи – прекрасные летуны. Они могут развивать скорость до 150 км/ч и даже спать в полёте. Остаётся только гадать, почему птица залетела в окно. Историю вызволения стрижа рассказали в своих