По информации прокуратуры Владимирской области, в апреле и мае 2026 года жительница Меленок не менее трёх раз избивала свою старшую дочь. Женщина была недовольна тем, что девочка не выполняет

По информации прокуратуры Владимирской области, в апреле и мае 2026 года жительница Меленок не менее трёх раз избивала свою старшую дочь. Женщина была недовольна тем, что девочка не выполняет её просьбы. Она наносила удары палкой по рукам и ногам, пинала ногой по спине, толкала и душила подростка. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской