От сольного исполнителя до авторского проекта за несколько лет. Когда-то известная как участница шоу «Голос»Даша Шига, теперь смело и ярко представляет нам свой сольный проект
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2026-repeticiya-20-vypusk-1-lu.html" target="_blank">Репетиция 2.0. Выпуск 1. Лу</a> - От сольного исполнителя до авторского проекта за несколько лет. Когда-то известная как участница шоу «Голос»Даша Шига, теперь смело и ярко представляет нам свой сольный проект
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2026-repeticiya-20-vypusk-1-lu.html]Репетиция 2.0. Выпуск 1. Лу[/url] - От сольного исполнителя до авторского проекта за несколько лет. Когда-то известная как участница шоу «Голос»Даша Шига, теперь смело и ярко представляет нам свой сольный проект