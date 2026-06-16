От сольного исполнителя до авторского проекта за несколько лет. Когда-то известная как участница шоу «Голос»Даша Шига, теперь смело и ярко представляет нам свой сольный проект

От сольного исполнителя до авторского проекта за несколько лет. Когда-то известная как участница шоу «Голос»Даша Шига, теперь смело и ярко представляет нам свой сольный проект «Лу»/ЛU.