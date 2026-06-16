Во Владимирской области супруги охотились на древности и сокровища, нарушая закон.

Жительница Владимира и ее супруг оказались в центре громкого уголовного дела, которое расследовали при участии сотрудников УФСБ и экспертов Российской академии наук. А началась эта история как безобидное хобби и любовь к истории. Подробнее в материале .«Профессиональный» интерес и исчезнувшие деревниГлава семейства всерьез увлекся коллекционированием. Ему в наследство перешли старинные иконы и кресты, и азарт исследователя захватил его с головой. Мужчина выискивал информацию о селах, которые когда-то процветали на территории Владимирской области, но со временем исчезли с карт.Казалось бы — благородное дело, изучать родной край. Но пара решила перейти от теории к практике, вооружившись металлоискателями и лопатами.В октябре 2023-го и апреле 2024 года супруги отправились в «экспедиции» по Суздальскому и Гусь-Хрустальному районам. Однако такие прогулки с оборудованием — вовсе не невинное занятие.В Следственном комитете по Владимирской области изданию «33Live.Ru» официально пояснили:«В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки. Данным законом устанавливается порядок проведения поиска и изъятия археологических предметов исключительно в научных целях и на основании разрешения (открытого листа). Такое разрешение выдается федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании соответствующего заключения и подтверждает право на проведение одного из видов археологических полевых работ».Почему нельзя просто «копнуть»?Многим кажется: ну что такого в паре ямок в лесу? Однако следователи и ученые бьют тревогу. Главная ценность не в самой монете, а в том, где и как она лежала веками.Как рассказали в региональном управлении СК, действия супругов нанесли невосполнимый вред науке. По словам специалистов Российской академии наук, которые привлекались к расследованию, копатели нарушили «последовательность залегания слоев и целостность земельного покрова».«Это причиняет невосполнимый ущерб в связи с тем, что второй раз памятник археологии раскопать нельзя, поскольку залегающий в земле культурный слой формируется естественным путем, в течение длительного времени, и после того, как он раскопан, то восстановлению не подлежит», — подчеркивают в Следственном комитете Владимирской области.Особенно печально, что в Суздальском районе пара орудовала на территории объекта археологического наследия «Селище Раславское 1», который хранит в себе историю с XII по XIX века. Здесь муж подсудимой выкопал около 20 лунок, буквально уничтожая фрагменты исторической летописи.Улов, ставший уликой23 августа 2024 года «черных копателей» задержали сотрудники УФСБ прямо в лесу Гусь-Хрустального района. Улов был впечатляющим, но радости он не принес.Следователи изъяли сотни предметов, среди которых оказались настоящие раритеты, признанные экспертами Государственного исторического музея культурными ценностями: серебряная монета-денга Великого князя Василия II Темного (1425-1462 гг.); копейка времен Ивана Грозного; монета 1776 года с инициалами Екатерины II.Все это богатство теперь конфисковано в доход государства, вместе с металлоискателями и другим оборудованием.Расплата за «хобби»Супруги вину признали. Мужчина уже выслушал свой приговор ранее — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Теперь суд вынес решение и в отношении его супруги, 1973 года рождения. Приговор для женщины — штраф в размере 130 тысяч рублей.К слову, в деле фигурирует и третий участник — знакомый супругов, который иногда выезжал с ними на раскопки. Он свою вину не признает, и его дело всё ещё рассматривается в суде.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .