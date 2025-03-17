Выявлены нарушения у 14 российских производителей молочных изделий.

По итогам инспекции лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре выявлены нарушения у 14 российских производителей молочных изделий. В этом числе и Владимирская область. Вместо настоящего сливочного масла они использовали запрещённые ингредиенты, такие как трансглютаминазы, стерины и растительные жиры.Необходимо отметить, что некачественная продукция могла попасть в крупные торговые сети, включая «Дикси», «Магнит» и «Светофор». Генпрокуратура РФ начала расследование фактов подделки молочной продукции, а общественные организации требуют изъятия некачественных товаров из продажи.Употребление такой продукции может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая образование тромбов и инсульты.