Трое взрослых и один несовершеннолетний.

Сегодня, 17 марта, около 8:15 на улице Советской в городе Александрове Владимирской области произошло ДТП с участием автомобиля «Лада» и пассажирского автобуса «ПАЗ». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в автобус.В результате аварии пострадали четыре человека: трое взрослых и один несовершеннолетний. Всех доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Александровскому району устанавливают обстоятельства происшествия.Напомним, ранее мы писали, что