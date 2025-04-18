«Вы только посмотрите на этих импозантных красавцев!» – в группе Дирекции особо охраняемых территорий области поделились видео, где тетерева поют свои брачные песни. Фотоловушка ГБУ ВО

«Вы только посмотрите на этих импозантных красавцев!» – в группе Дирекции особо охраняемых территорий области поделились видео, где тетерева поют свои брачные песни. Фотоловушка ГБУ ВО “Дирекция ООПТ” засняла в Меленковском заказнике тетеревиный ток. В средней полосе России самцы начинают «ворковать» как раз в апреле. При этом токовища петухи обычно используют одни и те же