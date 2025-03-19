Александр Авдеев планирует завершить масштабное благоустройство Владимира в 2027 году. Об этом глава региона рассказал в ходе ежегодного отчета мэра областного центра. Примечательно, что

Александр Авдеев планирует завершить масштабное благоустройство Владимира в 2027 году. Об этом глава региона рассказал в ходе ежегодного отчета мэра областного центра. Примечательно, что выступление губернатора по времени было сопоставимо с выступлением самого градоначальника. Александр Авдеев отметил, что Владимир необходимо привести в порядок к юбилею Золотого кольца России, который состоится в 2027 году. Александр Авдеев,