Инцидент произошел 6 декабря прошлого года.

Во Владимире суд вынес приговор местному жителю, который во время празднования своего дня рождения ударил друга ножом. Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.Инцидент произошел 6 декабря прошлого года. Хозяин дома, отмечая праздник в кругу друзей и своей матери, ночью заподозрил приятеля в близких отношениях с родительницей. Разъярённый, он взял на кухне нож и нанес потерпевшему не менее четырех ударов в разные части тела. После содеянного злоумышленник сам вызвал медиков и попытался оказать первую помощь.Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.