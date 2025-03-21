В 2023 году он вступил в ряды добровольческой казачьей бригады «Волга-33».

В Вязниках Владимирской области на 71-м году жизни скончался ветеран боевых действий в Чечне и боец СВО Владимир Яцков. Об этом сообщает газета «Районка».Владимир служил под позывными «Милиционер» и «Леший», прошел все ступени службы в правоохранительных органах, борясь с преступностью и нарушениями общественного порядка. Он шесть раз участвовал в командировках в Чечню.После выхода в отставку проявил активность в общественной жизни, возглавив районную Ассоциацию ветеранов МВД. В 2023 году он вступил в ряды добровольческой казачьей бригады «Волга-33».