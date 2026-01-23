Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД России по Владимирской области Валерию Медведеву до 7 апреля 2026 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме, что следует из данных судебной картотеки. Подробности уголовного дела, заведённого против высокопоставленного силовика, официально