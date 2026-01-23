Современный доильный зал типа «Параллель» оснащен системой индексации с пневматическим управлением.

Во Владимирской области сельхозпредприятие «Муравия» завершило модернизацию животноводческого комплекса и открыло высокопроизводительный доильный зал.Как в областном правительстве, был реконструирован животноводческий комплекс на 800 скотомест, построен новый доильный зал с автоматизированными системами. В итоге общее поголовье крупного рогатого скота достигло 3 тысяч, из них более 1000 — дойное стадо.Современный доильный зал типа «Параллель» оснащен системой индексации с пневматическим управлением. По словам главного зоотехника Ивана Новикова, зал рассчитан на 1200 голов. Одновременно на дойку встают 44 коровы, которых обслуживают два оператора. Все происходит в автоматическом режиме.Нововведения уже дали эффект: сократилось время доения и ожидания, коровы получили больше времени для комфортного питания, а валовый надой молока вырос на 10%.