Владимир готовится к серьезному похолоданию: ночью 23 января температура в отдельных районах области опустится до −23 °C, а 24–25 января морозы усилятся — ожидаются ночные показатели до −29 °C. Чтобы дома оставались теплыми, энергетики повышают температуру воды в городских тепловых сетях.Филиал «Т Плюс» уже к наращиванию температуры в системах теплоснабжения. Показатель превысит 100 °C — это необходимо, чтобы надежно обогревать жилые дома в условиях экстремального холода.При этом температура горячей воды в квартирах не должна выходить за допустимые рамки: максимум — 75 °C. За этим обязаны следить управляющие компании.При этом энергетики призывают соблюдать ряд правил безопасности, а именно не наступайте на люки, не парковать автомобили рядом с теплосетями, избегать мест, где идет пар или вытекает вода на поверхность, не разрешайте детям играть вблизи трубопроводов и других объектов инфраструктуры.В «Т Плюс» подчеркивают: в условиях повышенных температур любые неполадки на теплосетях особенно опасны, поэтому внимательность горожан крайне важна.