Мужчина 1982 года рождения долгое время игнорировал финансовые обязательства.

В Александровском районе Владимирской области завершился громкий эпизод с взысканием задолженности: местный житель полностью погасил долг свыше 1 млн рублей — но лишь после того, как столкнулся с реальной угрозой потери недвижимости.Мужчина 1982 года рождения долгое время игнорировал финансовые обязательства, а именно коммунальные платежи, задолженности по займам, неуплаченные алименты на содержание детей.При этом должник знал о проблемах — но не реагировал на неоднократные предупреждения судебного пристава, что если долг не погасить добровольно, последуют принудительные меры.В итоге с требованием обратить взыскание на земельный участок. Столкнувшись с реальной перспективой потерять недвижимость, должник в кратчайшие сроки выплатил всю сумму задолженности.